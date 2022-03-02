В Конотопе местные жители отправили оккупантов-переговорщиков вслед за российским кораблем и с поджопниками (видео)

В Конотопе местные жители отправили оккупантов-переговорщиков вслед за российским кораблем и с поджопниками (видео)

Жители города выгнали оккупантов с матом и поджопниками.

В Конотопе Сумской области местные жители разозлились и выгнали "нах**й" оккупантов из города, сопровождая их выход бранью, криками "Позор" и подсрочниками.

Видео выложили в Сети.

Разгневанные жители Конотопа обматерили оккупантов, которые пришли договариваться о том, чтобы город сдался, а они в свою очередь не будут стрелять по инфраструктуре. Переговоры закончились явно не в пользу оккупантов.

Разъяренные горожане прогнали переговорщиков с позором из центра города. Оккупантам не удалось договориться с мэром города, а самому Семенихину даже пришлось защищать их, чтобы люди не совершили над ними самосуд.

Разгневанные горожане создали коридор позора для захватчиков, приехавших на военном авто и БТР.

Позже глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что в переговорах с захватчиками в Конотопе была достигнута договоренность, что ввода войск не будет, но украинская сторона по ним не будет стрелять.

"Разговор с россиянами в Конотопе уполномоченного мной от военной администрации длился около 12 минут. Я был на громкой связи во время переговоров. Договоренность следующая: ни о каком изменении власти речь не может идти. Они заинтересованы в правопорядке. Введения войск не будет. Флаг украинский – на месте", — написал он в телеграм-канале.

Он добавил, что оккупанты останутся на своих позициях, а украинская сторона не будет по ним стрелять.



"Для обеспечения безопасности в городе и контроля нашими добровольцами дополнительно будут установлены блокпосты вглубь города Конотоп", — написал он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: