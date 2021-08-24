В Конотопе на улице нашли мертвым мужчину: его до смерти избили несовершеннолетние ребята

В Конотопе на улице нашли мертвым мужчину: его до смерти избили несовершеннолетние ребята

Подозреваемых задержали. Им инкриминируют ч.2 ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины

В г. Конотоп Сумской области 16-летний и 17-летний парни до смерти избили 44-летнего мужчину.

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Об этом сообщили в Нацполиции Сумской области.

Инцидент произошел 23 августа. В 5:00 посреди улицы обнаружили труп 44-летнего мужчины. Правоохранители установили, что мужчину избили, от чего он умер.

Во вторник, 24 августа, правоохранители установили подозреваемых в смертельном избиении мужчины. Ими оказались 16-летний и 17-летний, ранее судимые за имущественные преступления.

ГУНП Украины в Сумской области

Известно, что между молодыми людьми и погибшим произошел словесный конфликт во время которого подростки жестоко избили мужчину и бросили на улице умирать.

Подозреваемых задержали. Им инкриминируют ч.2 ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины

Напомним, в Николаевской области трое мужчин похитили и избили подростка.

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