В Конотопе на улице нашли мертвым мужчину: его до смерти избили несовершеннолетние ребята

Подозреваемых задержали. Им инкриминируют ч.2 ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины
В г. Конотоп Сумской области 16-летний и 17-летний парни до смерти избили 44-летнего мужчину.
Об этом сообщили в Нацполиции Сумской области.
Инцидент произошел 23 августа. В 5:00 посреди улицы обнаружили труп 44-летнего мужчины. Правоохранители установили, что мужчину избили, от чего он умер.
Во вторник, 24 августа, правоохранители установили подозреваемых в смертельном избиении мужчины. Ими оказались 16-летний и 17-летний, ранее судимые за имущественные преступления.
Известно, что между молодыми людьми и погибшим произошел словесный конфликт во время которого подростки жестоко избили мужчину и бросили на улице умирать.
Подозреваемых задержали. Им инкриминируют ч.2 ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины
Напомним, в Николаевской области трое мужчин похитили и избили подростка.