В Конотопе после удара РФ выросло количество пострадавших детей: все находятся в больнице

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В Конотопе на Сумщине увеличилось количество пострадавших в результате российских обстрелов.

Как сообщил городской голова Артем Семенихин , стало известно еще о двух травмированных детях.

По его словам, среди пострадавших – дети 2023 и 2017 годов рождения. Всего в результате атаки ранения получили трое детей. Все они находятся в больнице вместе с матерью 1988 года рождения, которая также пострадала из-за вражеского удара.

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«Все трое детей в больнице вместе с мамой, 1988 года рождения, которая также пострадала в результате вражеского "прилета"», — сообщил Семенихин.

Мэр эмоционально отреагировал на появление одобрительных реакций под сообщениями о трагедии, подчеркнув, что речь идет о ранении детей в результате российской атаки.

В настоящее время медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь. Информация об их состоянии уточняется.

Напомним, Россия наносит удары по Украине и активно готовится к новым массированным обстрелам. Именно тогда, когда страна до сих пор тяжело приходит в себя от предыдущих.

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Также стало известно, что РФ усиливает воздушные атаки и придумала, как обходить системы ПВО. СМИ раскрыли новую тактику РФ по подавлению украинской ПВО и назвали главную цель масштабных ракетных ударов Кремля.

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