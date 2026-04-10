В Конотопе прилет в центр города: вспыхнуло административное здание
В Конотопском центре произошел прилет, в результате чего загорелось административное здание.
Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин .
По его словам, попадание было зафиксировано в центральной части города. После удара вспыхнуло административное здание.
Подробности относительно последствий атаки, масштаба разрушений, а также информация о возможных пострадавших уточняются.
Война в Украине - Россия атакует мирные города
3 апреля россияне ударили управляемыми авиабомбами по Шосткинской общине в Сумской области . В Шостце и, по данным местных властей, погибла 59-летняя женщина.
В Харькове террор продолжался до самого утра.
В Херсоне рано вражеский дрон атаковал маршрутку с людьми. По данным ОВА, водитель в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Также есть пострадавшие пассажиры, они доставлены в медицинские учреждения.
Впоследствии в Сумах беспилотник попал в ТРЦ, есть пострадавшие.
Ранее стало известно, что Россия опустила значительное количество БпЛА по нескольким направлениям и подняла в воздух группу стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.