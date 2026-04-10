В Конотопе прилет в центр города: вспыхнуло административное здание

В Конотопском центре произошел прилет, в результате чего загорелось административное здание.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин .

По его словам, попадание было зафиксировано в центральной части города. После удара вспыхнуло административное здание.

Подробности относительно последствий атаки, масштаба разрушений, а также информация о возможных пострадавших уточняются.

3 апреля россияне ударили управляемыми авиабомбами по Шосткинской общине в Сумской области . В Шостце и, по данным местных властей, погибла 59-летняя женщина.

В Харькове террор продолжался до самого утра.

В Херсоне рано вражеский дрон атаковал маршрутку с людьми. По данным ОВА, водитель в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Также есть пострадавшие пассажиры, они доставлены в медицинские учреждения.

Впоследствии в Сумах беспилотник попал в ТРЦ, есть пострадавшие.

Ранее стало известно, что Россия опустила значительное количество БпЛА по нескольким направлениям и подняла в воздух группу стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.