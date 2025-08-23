В Конотопе раздались взрывы: город атаковали дроны

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 23 августа 2025 года в городе Конотопе Сумской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе ударных беспилотников, и уже около часа ночи в городе зафиксировали взрыв.

По словам городского головы Артема Семенихина, предварительно жертв и раненых среди гражданского населения нет. Мэр призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и обязательно находиться в укрытиях при угрозе атаки.

Конотоп не в первый раз становится целью российских ударов. Город регулярно подвергается обстрелам дронами и ракетами, в результате чего повреждаются объекты инфраструктуры и жилищный сектор. В то же время, украинская противовоздушная оборона продолжает сбивать часть враждебных целей и уменьшать масштабы разрушений.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что ранее российские военные атаковали Сумскую общину. В результате взрыва было повреждено учебное заведение, но, к счастью, никто не пострадал .