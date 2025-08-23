- Дата публикации
В Конотопе раздались взрывы: город атаковали дроны
В Конотопе Сумской области в результате российской атаки был уничтожен инфраструктурный объект. По словам городского головы Артема Семенихина, жертв и раненых нет.
В ночь на 23 августа 2025 года в городе Конотопе Сумской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе ударных беспилотников, и уже около часа ночи в городе зафиксировали взрыв.
По словам городского головы Артема Семенихина, предварительно жертв и раненых среди гражданского населения нет. Мэр призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и обязательно находиться в укрытиях при угрозе атаки.
Конотоп не в первый раз становится целью российских ударов. Город регулярно подвергается обстрелам дронами и ракетами, в результате чего повреждаются объекты инфраструктуры и жилищный сектор. В то же время, украинская противовоздушная оборона продолжает сбивать часть враждебных целей и уменьшать масштабы разрушений.
Напомним, ранее мы писали о том, что ранее российские военные атаковали Сумскую общину. В результате взрыва было повреждено учебное заведение, но, к счастью, никто не пострадал .