В Конотопе российский дрон попал в многоэтажку: продолжается спасательная операция, много пострадавших

Конотоп

Реклама

Российские войска ночью атаковали Конотоп ударными беспилотниками. В городе зафиксировано попадание в многоэтажное здание, где в результате удара обрушились три этажа.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин .

По его словам, количество пострадавших пока неизвестно, однако их "немало". Также пока точно неизвестно о количестве жертв.

Реклама

"Продолжается спасательная операция в многоэтажке, где обрушилось три этажа в результате попадания российского шахеда", - сообщил мэр.

Кроме жилого дома в Конотопе зафиксированы значительные разрушения. В городе выбиты окна и двери в административных зданиях, домах и квартирах. Также, по словам Семенихина, в результате атаки уничтожен местный музей.

Напомним, что в Днепре возросло количество раненых после атаки РФ: повреждены склады с продуктами.

Новости партнеров