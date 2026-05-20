- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 1 мин
В Конотопе российский дрон попал в многоэтажку: продолжается спасательная операция, много пострадавших
Российские беспилотники атаковали Конотоп в Сумской области. Один из "Шахедов" попал в многоэтажку, где обрушились три этажа. В настоящее время идет спасательная операция, точное количество пострадавших и жертв уточняется.
Российские войска ночью атаковали Конотоп ударными беспилотниками. В городе зафиксировано попадание в многоэтажное здание, где в результате удара обрушились три этажа.
Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин .
По его словам, количество пострадавших пока неизвестно, однако их "немало". Также пока точно неизвестно о количестве жертв.
"Продолжается спасательная операция в многоэтажке, где обрушилось три этажа в результате попадания российского шахеда", - сообщил мэр.
Кроме жилого дома в Конотопе зафиксированы значительные разрушения. В городе выбиты окна и двери в административных зданиях, домах и квартирах. Также, по словам Семенихина, в результате атаки уничтожен местный музей.
Напомним, что в Днепре возросло количество раненых после атаки РФ: повреждены склады с продуктами.