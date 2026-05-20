ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
94
Время на прочтение
1 мин

В Конотопе российский дрон попал в многоэтажку: продолжается спасательная операция, много пострадавших

Российские беспилотники атаковали Конотоп в Сумской области. Один из "Шахедов" попал в многоэтажку, где обрушились три этажа. В настоящее время идет спасательная операция, точное количество пострадавших и жертв уточняется.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Конотоп

Конотоп

Российские войска ночью атаковали Конотоп ударными беспилотниками. В городе зафиксировано попадание в многоэтажное здание, где в результате удара обрушились три этажа.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин .

По его словам, количество пострадавших пока неизвестно, однако их "немало". Также пока точно неизвестно о количестве жертв.

"Продолжается спасательная операция в многоэтажке, где обрушилось три этажа в результате попадания российского шахеда", - сообщил мэр.

Кроме жилого дома в Конотопе зафиксированы значительные разрушения. В городе выбиты окна и двери в административных зданиях, домах и квартирах. Также, по словам Семенихина, в результате атаки уничтожен местный музей.

Напомним, что в Днепре возросло количество раненых после атаки РФ: повреждены склады с продуктами.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
94
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie