В Конотопе запретили включать русскую музыку в публичных местах

Конотопский совет в Сумской области запретил включать российскую музыку в публичных местах.
Теперь запрещено включать русские песни в общественном транспорте, магазинах, на рынке, в кафе, ресторанах и других публичных местах.
Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Сменихин.
"С сегодняшнего дня, решением исполкома Конотопского горсовета, запрещена трансляция и публичное прослушивание русскоязычного музыкального контента на территории нашей общины", — написал Семенихин.
Напомним, в центре Ивано-Франковска прохожий избил уличного музыканта за исполнение песни на русском языке.
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