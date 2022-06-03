В Конотопе запретили включать русскую музыку в публичных местах

В Конотопе запретили включать русскую музыку в публичных местах

Конотопский совет в Сумской области запретил включать российскую музыку в публичных местах.

Теперь запрещено включать русские песни в общественном транспорте, магазинах, на рынке, в кафе, ресторанах и других публичных местах.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Сменихин.

"С сегодняшнего дня, решением исполкома Конотопского горсовета, запрещена трансляция и публичное прослушивание русскоязычного музыкального контента на территории нашей общины", — написал Семенихин.

Напомним, в центре Ивано-Франковска прохожий избил уличного музыканта за исполнение песни на русском языке.

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