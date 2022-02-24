В Конотопском районе от обстрела пострадала женщина с ребенком, в Херсонской области погиб 17-летний парень

В Мариуполе в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.
В Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.
В 08.36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 – погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко со ссылкой на официальную сводку Нацполиции.
В 08.38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.
В городе Кривой Рог Днепропетровская область три удара по составам 17 танковой БР, позиция боевого дежурства 4608 Краснополье, удар с БПЛА.
Разбомбили мост через реку Ингулец.
Николаевская область Николаевский район Кульбакинский военный аэродром при обстреле ранен один человек.
Населенный пункт Семихатки Генический район Херсонская область при обстреле погиб 17-летний парень.
Напомним, оккупанты обстреляли военные объекты Киевской области.
Отметим, что в ночь на 24 февраля Россия нанесла удары по Украине, взрывы раздаются в населенных мирными жителями городах и селах.
К утру 24 февраля Украина закрыла небо для полетов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
В то же время в МВД призывают сохранять спокойствие и уверяют, что ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре не ожидается.
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