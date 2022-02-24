В Конотопском районе от обстрела пострадала женщина с ребенком, в Херсонской области погиб 17-летний парень

В Конотопском районе от обстрела пострадала женщина с ребенком, в Херсонской области погиб 17-летний парень

В Мариуполе в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

В Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.

В 08.36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 – погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко со ссылкой на официальную сводку Нацполиции.

В 08.38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

В городе Кривой Рог Днепропетровская область три удара по составам 17 танковой БР, позиция боевого дежурства 4608 Краснополье, удар с БПЛА.

Разбомбили мост через реку Ингулец.

Николаевская область Николаевский район Кульбакинский военный аэродром при обстреле ранен один человек.

Населенный пункт Семихатки Генический район Херсонская область при обстреле погиб 17-летний парень.

Напомним, оккупанты обстреляли военные объекты Киевской области.

Отметим, что в ночь на 24 февраля Россия нанесла удары по Украине, взрывы раздаются в населенных мирными жителями городах и селах.

К утру 24 февраля Украина закрыла небо для полетов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.

В то же время в МВД призывают сохранять спокойствие и уверяют, что ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре не ожидается.

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