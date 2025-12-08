- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 482
- Время на прочтение
- 1 мин
В Константиновке дрон попал в семью с двумя детьми, которая ехала на велосипедах за водой
В Константиновке вражеский дрон обстрелял семью с двумя детьми, следовавшими за водой на велосипедах.
В городе Константиновка Донецкой области под обстрел российского FPV-дрона попала семья с двумя детьми, которая ехала за водой на двух велосипедах.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
В результате атаки получили ранения 42-летний мужчина, его 32-летняя жена и двое их несовершеннолетних детей — 7-летняя девочка и 12-летний мальчик. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузия.
Состояние детей и отца врачи оценивают как средней тяжести. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, их госпитализировали.
Ранее сообщалось, что российские войска готовят наступательные действия на Константиновку, Славянск и Краматорск.