Украина
482
1 мин

В Константиновке дрон попал в семью с двумя детьми, которая ехала на велосипедах за водой

В Константиновке вражеский дрон обстрелял семью с двумя детьми, следовавшими за водой на велосипедах.

Дмитрий Гулийчук
В Донецкой области ранены 42-летний мужчина, его жена и двое несовершеннолетних детей из-за удара FPV-дрона

В Донецкой области ранены 42-летний мужчина, его жена и двое несовершеннолетних детей из-за удара FPV-дрона / © Донецкая областная прокуратура

В городе Константиновка Донецкой области под обстрел российского FPV-дрона попала семья с двумя детьми, которая ехала за водой на двух велосипедах.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

В результате атаки получили ранения 42-летний мужчина, его 32-летняя жена и двое их несовершеннолетних детей — 7-летняя девочка и 12-летний мальчик. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузия.

Состояние детей и отца врачи оценивают как средней тяжести. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что российские войска готовят наступательные действия на Константиновку, Славянск и Краматорск.

482
