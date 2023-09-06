В Константиновке под завалами до сих пор могут находиться люди — журналист

Сегодня, 6 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по рынку в Константиновке Донецкой области. Там до сих пор ликвидируют последствия атаки.
Под завалами торговых павильонов в Константиновке до сих пор могут быть люди.
Об этом заявил журналист ICTV Константин Мельников в эфире телемарафона 6 сентября.
"Под завалами торговых павильонов до сих пор могут быть люди. Об этом нам рассказали правоохранители... Продолжаются работы по спасению, по эвакуации тел", — сообщил он.
Следует отметить, что по последней информации в Константиновке, которую сегодня, 6 сентября, атаковали российские оккупанты, завершена поисково-спасательная операция. В результате удара погибли 17 человек, еще 32 получили ранения.
Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский теракт и опубликовал видео с момента удара предварительно ракеты по рынку в Константиновке.
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