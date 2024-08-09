В Константиновке растет количество погибших в супермаркете: Зеленский отреагировал

В Константиновке Донецкой области растет количество погибших в супермаркете, в который армия РФ ударила посреди дня из артиллерии. По состоянию на 13:15 известно о четырех убитых.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами. Продолжается спасательная операция, и будет сделано все, чтобы спасти людей. Россия будет отвечать за этот террор", — подчеркнул глава государства.

По словам президента, по меньшей мере 24 человека получили ранения.

Как сообщалось, посреди дня 9 августа РФ ударила по супермаркету в Константиновке. Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии.

РФ коварно обстреляла супермаркет в Константиновке

Читайте также: