В Константиновке россияне атаковали эвакуационную миссию: есть погибшие и раненые

Эвакуация (иллюстративное фото) / © Getty Images

Днем 25 декабря российские оккупационные войска нанесли удар дроном по эвакуационной группе в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщил глава местной МВА Сергей Горбунов.

Вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль ОО «Краматорское объединение волонтеров», занимавшийся вывозом людей из опасных зон.

«Один гражданский человек погиб в результате попадания вражеского дрона на оптоволокне. Его жизнь оборвалась мгновенно из-за прицельного удара агрессора. Еще два человека получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в городскую больницу города Дружковки, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — отметил Сергей Горбунов.

Горбунов подчеркнул, что враг целенаправленно «охотится» на гражданских и волонтеров, используя дроны в жилых кварталах. Жилые дома во время этого обстрела не пострадали.

«Правоохранительные органы продолжают документировать преступления, совершенные Российской Федерацией. Константиновская городская военная администрация в очередной раз отмечает: безопасных мест в общине не осталось. Враг охотится на гражданский транспорт и обычных прохожих. Лучший способ защитить себя и своих родных — это эвакуация в более безопасные регионы», — отметил Сергей Горбунов.

