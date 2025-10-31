ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
853
Время на прочтение
1 мин

"В конце февраля в Украины закончатся деньги": тревожный прогноз The Economist

Из-за задержек в финансировании и санкционных мерах Украина может оказаться на грани катастрофы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Стоимость боевых действий велика

Стоимость боевых действий велика / © Associated Press

Украина может столкнуться с тем, что в конце февраля 2026 у нее закончатся деньги. До конца года военные расходы Украины будут составлять около 360 млрд долларов.

Об этом пишет издание The Economist.

«Украина сталкивается с жестоким денежным кризисом. Если ничего не изменится, в конце февраля у нее кончатся деньги», — говорится в публикации.

На фоне этих событий именно Европа должна искать средства, чтобы помочь Украине выстоять в борьбе, считают аналитики The Economist. Это может сыграть важную роль не только в возможностях Украины продолжать борьбу с Россией, но и для укрепления позиций Европы.

Европе необходимо «осознать собственную силу» и прекратить избегать финансового соперничества с Россией. Ее военный бюджет уже в четыре раза больше российского — ее экономика в десять раз больше. Вместо того чтобы избегать финансового соперничества с Кремлем, Европа должна принять его — и выиграть войну», — отмечает издание.

Напомним, ранее глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что союзники должны решительно поддерживать Украину, а также и назвал грядущую зиму «решающей».

Дата публикации
Количество просмотров
853
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie