В Коростене на Ивана Купала взорвались канистры с бензином, людей разбросало на несколько метров — видео инцидента

В Коростене на Ивана Купала взорвались канистры с бензином, людей разбросало на несколько метров — видео инцидента

Возгорание произошло из-за попадания искры от пиротехники.

Вечером 9 июля в Коростене Житомирской области во время массовых гуляний к празднику Ивана Купала произошел мощный взрыв. Травмы получили по меньшей мере три человека, которые обратились к врачам.

Во время действа зажгли пиротехнику. В этот момент мужчина обливал из канистры бензином сложенные для большого костра дрова. Искра от пиротехники вызвала возгорание бензина, огонь быстро распространился к канистрам и произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Коростень.today.

"Взорвались канистры с бензином под пиротехникой. На видео видно, что на костре сидел парень. Этого, что был снизу с канистрой, взрывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду", — рассказал очевидец.

Местные жители рассказывают, что от мощного взрыва даже затряслись стекла в окнах.

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Полиция открыла уголовное производство по статье 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

"Предварительно известно, что в медицинское учреждение с ожогами обратились трое жителей райцентра, которые находились на публичном мероприятии во время внезапного пожара. Им была оказана необходимая помощь и назначено амбулаторное лечение. По состоянию на утро 10 июля информации о других пострадавших в результате этого события нет. В рамках начатых проверок правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и степень тяжести полученных пострадавшими травм", — сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Тем временем в Черкасской области медики спасают ребенка, который получил 35% ожогов тела. Во время празднования Ивана Купала парень неудачно прыгнул в костер.

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