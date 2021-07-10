В Коростене во время празднования Ивана Купала взорвались канистры с бензином: есть пострадавшие

В Коростене во время празднования Ивана Купала взорвались канистры с бензином: есть пострадавшие

Вследствие инцидету пострадали по меньшей мере трое жителей райцентра.

Во время празднования Ивана Купала в Коростене Житомирской области взорвались канистры с бензином.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Инцидент произошел вечером, около 23:00, 9 июля во время массового мероприятия. Отмечается, что после взрыва начался пожар.

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Вследствие инцидету пострадали по меньшей мере трое жителей райцентра. Они получили ожоги тела и обратились к медикам за помощью. Им назначили амбулаторное лечение.

Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности". Правоохранители всновлюють обаставины инцидента.

Местные СМИ сообщают, что взорвались канистры с бензином и пиротехникой. "На видео видно, что на костре сидел мальчик. Этого, что был снизу с канистрой, срывные волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду ", — рассказали очевидны с места происшествия.

Напомним, в Мелитополе произошел взрыв на литейном предприятии. Люди получили травмы, когда осматривали оборудование для производства порошковых смесей. Тогда произошел взрыв. Двое мужчин получили значительные ожоги: у одного поражено 90% тела, у другого — 95%. Пострадавшие — это 36-летний мастер участка и 60-летний заказчик, приехавший на объект с другого завода.

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