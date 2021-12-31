В Косово разоблачили российского шпиона, действовавшего под прикрытием сотрудника миссии ООН

Его объявили персоной нон-грата и отправляют из страны.

Власти республики Косово разоблачили гражданина РФ, действовавшего под прикрытием сотрудника миссии ООН, а его деятельностьсочли такой, которая наносила ущерб национальной безопасности государству.

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Об этом в Facebook сообщила министр иностранных дел Косово Доника Гервала.

"По требованию премьера Республики Косово Альбина Курти сегодня я приняла решение о провозглашении персоной нон грата российского представителя в МООНК из-за его вредной деятельности, которой нарушается национальная безопасность республики Косово. В то же время я уведомила компетентные органы о реализации этого решения", — сообщила Доника Гервала.

Она добавила, что структуры республики Косово продолжают бороться против негативного влияния РФ и ее сателлитов в регионе, которые преследуют цель подорвать достижения Косово и его партнеров, в первую очередь — США, НАТО и ЕС.

Имя россиянина не сообщается.

Напомним, что Верховный суд Лондона разрешил экстрадировать основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа в США. Вашингтон обвинил его в шпионаже.

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