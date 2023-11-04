В Ковеле женщина жестоко замучила свою собаку: связала и подвесила на балконе

Защитники животных освободили овчарку, но ее жизнь спасти не смогли.

В городе Ковеле Волынской области неравнодушная жительница отреагировала на издевательство над животным владелицы овчарки. Она подвесила свою собаку за задние лапы к балкону первого этажа. Передние лапы животного тоже были связаны.

Об этом сообщили на Facebook-странице зоозащитной организации UAnimals.

В сообщении говорится, что на место издевательства над животным женщина вызвала полицейских, но они только провели беседу с владелицей, а спасти животное не пытались.

Через несколько дней та же неравнодушная женщина обнаружила, что собака до сих пор висит на балконе и обратилась в организацию Kovel.animals, которая вызвала полицию. После приезда следственно-оперативной группы волонтеры смогли высвободить овчарку — после трех дней в связанном и подвешенном состоянии она была еще в сознании.

“На собаке были следы побоев, шрамы, тело и голова в крови. У животного были отмершие задние лапы, холодные и почерневшие, из ушей шла кровь, были выбиты зубы. Ее пытались спасать, но 2 ноября она скончалась”, — сообщили зоозащитники.

Активисты UAnimals подали заявление в полицию на жестокое обращение владелицы с овчаркой. А также подали жалобу в прокуратуру на бездействие полиции.

Напомним, ранее украинский военный Артур Гаспарян, воюющий в Донецкой области, отреагировал на сообщение в Сети об издевательствах над домашними животными в городе Павлограде, что на Днепропетровщине. Он приехал в дом, где мучили собаку и кошку, и выкупил их у владельцев.

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