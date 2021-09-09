В ковид-больнице Черновцов среди пациентов с коронавирусом нет ни одного вакцинированного

В ковид-больнице Черновцов среди пациентов с коронавирусом нет ни одного вакцинированного

Все пациенты, которые сейчас лечат коронавирус в больницах города, не делали прививки.

В Черновцах в городской больнице №1 от коронавируса лечится 51 пациент. Среди пациентов с COVID-19 нет ни одного вакцинированного.

Об этом сообщает ИА АСС со ссылкой на Управление здравоохранения Черновицкого городского совета.

Так, по информации управления, по состоянию на 8 сентября в больница №1 загружено 42,5% коек. Здесь коронавирус лечит 51 больной, 5 пациентов находятся в реанимации.

Сейчас большинство пациентов больницы — это люди в возрасте 60 лет.

Среди больных младшего возраста — люди с сопутствующими заболеваниями и те, кто имели непосредственное тесный контакт с больным COVID-19. Все — не вакцинированные.

"Коронавирус — это инфекция, с которой мы воюем второй год подряд. На сегодня ее можно преодолеть только вакцинацией. Видим это непосредственно из опыта. У нас не было ни одного пациента, который бы получил две дозы вакцины и попал в больницу", — отмечает заместитель генерального директора по медицинской части городской клинической больницы №1 Валентин Пыжик.

Напомним, что в Киеве от коронавирусной инфекции умерла девочка, которой исполнился только 21 день. Младенец стало самой молодой жертвой COVID-19 в Украине.

Коронавирус в Украине: за минувшие сутки диагностировали 3663 новых случаев заражения

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку