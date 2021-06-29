В Краматорске двое юношей убили мужчину из-за политических взглядов и "случайно" нашли его тело

В Краматорске двое юношей убили мужчину из-за политических взглядов и "случайно" нашли его тело

Двое молодых расправились с мужчиной, потому что поспорили из-за политики.

В Краматорске Донецкой области двое юношей жестоко убили 40-летнего мужчину. Тело бросили в воду и сообщили в полицию об утопленнике.

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Об этом сообщают в Департаменте уголовного розыска.

В полицию поступило сообщение о том, что в Краматорске в местном водоеме обнаружили тело мужчины. Правоохранители установили личность погибшего — им оказался 40-летний местный житель.

Полицейским удалось установить, что к убийству причастен 16-летний парень, который оказался заявителем, который сообщил о "случайно" найденном в водоеме теле. Его задержали через несколько часов. На поиски и задержание его 22-летнего сообщника потратили больше времени и ресурсов.

16-летний подросток объяснил, что сообщил в полицию о теле, поскольку хотел, чтобы убитого "похоронили, как человека".

"Сейчас двоим злоумышленникам уже сообщено о подозрениях и избраны меры пресечения — содержание под стражей. По предварительной информации, причиной убийства стали различные политические взгляды юношей и потерпевшего", — отметили в Департаменте.

Напомним, что в Павлограде Днепропетровской области 36-летний мужчина жестоко расправился с собственной матерью. Через полученные побои женщина умерла.

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