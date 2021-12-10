В Краматорске мужчина устроил стрельбу в магазине, потому что ему не продали алкоголь

Муж угрожал продавщице пистолетом.
В Краматорске Донецкой области мужчина стрелял из пистолета в магазине, потому что продавец отказалась продавать ему алкоголь.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Краматорска.
Событие произошло сегодня, 10 декабря, около 2:30 ночи. Покупатель вошел в магазин, чтобы приобрести алкоголь, однако продавщица отказала, объяснив ему, что продажа спиртных напитков в ночное время запрещена.
После отказа мужчина достал пистолет, выстрелил в потолок и, угрожая, потребовал продать ему алкоголь.
Шокированная женщина выполнила требование мужчины.
Когда на месте работали правоохранители, в магазин вернулся вооруженный покупатель. Полицейские изъяли у него пистолет, по предварительным данным, стартовый.
По данному факту под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование по ст. 129 УК Украины "Угроза убийством".
Напомним, что США полицейская застрелила 88-летнего пенсионера, которому "намеревалась спасти жизнь".
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