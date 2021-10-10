В Краматорске на "зебре" полицейские сбили женщину с ребенком

По словам очевидцев, ребенок не пострадал, а женщина получила травму ноги.
В Краматорске полицейские на служебной машине прямо на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком, которые переходили дорогу.
Об этом сообщает "Краматорск 24".
Инцидент произошел возле супермаркета "БУМ" на Краматорском бульваре. По словам очевидцев, ребенок не пострадал, а женщина получила травму ноги. На кадрах видно, что пострадала не может встать даже держась за людей, прибежавших на помощь.
В полиции Донецкой области пока никак не прокомментировали этот случай.
Напомним, что в Кременчуге авто полиции перекинулось на крышу, одного копа госпитализировали.
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