В Краматорске на "зебре" полицейские сбили женщину с ребенком

В Краматорске на "зебре" полицейские сбили женщину с ребенком

По словам очевидцев, ребенок не пострадал, а женщина получила травму ноги.

В Краматорске полицейские на служебной машине прямо на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком, которые переходили дорогу.

Об этом сообщает "Краматорск 24".

Инцидент произошел возле супермаркета "БУМ" на Краматорском бульваре. По словам очевидцев, ребенок не пострадал, а женщина получила травму ноги. На кадрах видно, что пострадала не может встать даже держась за людей, прибежавших на помощь.

В полиции Донецкой области пока никак не прокомментировали этот случай.

Напомним, что в Кременчуге авто полиции перекинулось на крышу, одного копа госпитализировали.

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