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В Краматорске продолжается поисково-спасательная операция на месте ракетного удара

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В Краматорске продолжается поисково-спасательная операция на месте ракетного удара

Ранения различной степени тяжести получили 42 человека. / Фото: t.me/kramatorsk_rada

Ракетный удар произошел вечером 27 июня.

Об этом пишет Краматорский городской совет в социальных сетях.

Спасатели разбирают завалы.

"О ходе работ будем сообщать по мере поступления информации", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером, 27 июня, кафиры прицельно ударили по месту скопления людей в центре Краматорска. Оккупанты обстреляли город ракетой С-300.

По состоянию на 23:00 27 июня 2023 года от попадания снаряда в заведение питания погибли четыре человека, в том числе 17-летняя девушка.

Ранения различной степени тяжести получили 42 человека, среди которых 8-месячный младенец. Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

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Дата публикации
Просмотры
148
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