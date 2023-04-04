В Краматорске прорвало дамбу: затоплены частные дома, эвакуируют людей (видео последствий)

Ситуация сложная, привлечены все службы, сообщили в местных властях.

В Краматорске Донецкой области прорвало дамбу, в результате чего затоплены частные дома. Происходит эвакуация. Причиной стало таяние снега.

Об этом сообщил мэр Александр Гончаренко.

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"Мартовский снегопад продолжает творить беды — разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды. Все соответствующие службы на местах, пытаемся уменьшить поток", — написал он, прикрепив видео с последствиями прорыва дамбы.

Он добавил, что "ситуация сложная, вовлечены все службы". Развернут штаб ТЭБ и ЧС. Сейчас главная задача – уменьшить поток воды.

По состоянию на сейчас из затопленных домов эвакуировали 6 жителей.

В случае необходимости власти советуют местным обращаться в полицию, ГСЧС, а также в контактцентр по номеру: 099 099 1505.

Напомним, что 25 марта российские военные нанесли ракетный удар по центру Краматорска и промышленной зоне города. Тогда, к счастью, никто не пострадал.

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