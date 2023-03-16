В Краматорске СБУ разоблачила двух сообщниц, которые "сливали" россиянам позиции ВСУ под Бахмутом: фото переписок

В Донецкой области СБУ разоблачила двух сообщниц, которые собирали разведданные о местах базирования и перемещения ВСУ и передавали их российским разведчикам.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила агентурную группу главного управления российской "ГРУ" в результате спецоперации в Донецкой области. В состав вражеской агентуры входили две жительницы Краматорска. Одна из них – медсестра боевого подразделения Теробороны ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что две сообщницы по указанию россиян собирали разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны на Бахмутском направлении. В "зоне особого внимания" женщин находились маршруты вероятного перемещения тяжелой бронированной техники украинских войск в направлении восточного фронта.

"Разведывательная информация требовалась оккупантам для планирования боевых операций в районе Бахмута", — добавляют в СБУ.

Кроме того, злоумышленницы фиксировали результаты вражеских обстрелов по украинской инфраструктуре для коррекции повторных вражеских ударов.

Контрразведчики СБУ задержали обоих российских агенток прямо во время выполнения ими разведывательной задачи. Сообщницы как раз находились на дистанционной связи с кадровым сотрудником российской военной разведки.

Завербовали агенток через представителя разведывательного подразделения 1-го армейского корпуса южного военного округа ВС РФ, в состав которого входит сын одной из фигуранток. В случае захвата региона агрессор "гарантировал" своим приспешницам "руководящие должности" в местной оккупационной администрации.

Под Бахмутом две сообщницы "сливали" россиянам позиции ВСУ (6 фото)

В ходе обысков по адресам проживания злоумышленниц обнаружены мобильные телефоны и ноутбук, которые они использовали для коммуникации с российским "куратором".

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили одному из задержанных о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения), другой – по ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины). Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей. Расследование продолжается.

Напомним, в Запорожье, в Бердянском районе, временно захваченный оккупантами, 20-летняя студентка юридического факультета одного из вузов добровольно пошла на сотрудничество с врагом. Колаборантка возглавила в поселке Черниговка пророссийскую молодежную структуру.

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