В Краматорске в результате российского удара погибли два человека: еще один человек может находиться под завалами

Враг продолжает массированные обстрелы украинских населенных пунктов.
Славянск и Краматорск оказались под вражеским огнем.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба.
"В Краматорске россияне попали ракетами в промзону и частный сектор — вероятно, под завалами одного из домов находится семья из 4 человек, в том числе два подростка. Разрушены 2 дома, повреждены еще 23. В Славянске снаряд попал в школу — под завалами возможно пребывание одного человека. На местах ударов работают представители власти, полиция и спасатели", — говорилось в сообщении.
На месте удара по Краматорску идет спасательная операция. Спасатели ГСЧС разбирают завалы домов.
Об этом в сообщении в социальных сетях написал начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.
Представители городской администрации опрашивают местных жителей, чтобы как можно скорее удовлетворить срочные нужды — прежде всего речь идет о стройматериалах для перекрытия поврежденных домов. Также на месте работает полиция, представители областной и районной администраций.
Россияне нанесли три ракетных удара по Краматорску около 20 часов.
Позже спасатели извлекли из-под завалов дома тело 23-летнего мужчины. Ранее спасатели смогли получить тело женщины 1977 года рождения. По оперативной информации, под развалинами до сих пор находится один человек.
26 спасателей продолжают работу в Краматорске, еще 24 – в Славянске. В Славянске на месте удара по школе поисковая операция продолжается, вероятно, под завалами находится мужчина. Точные последствия ударов будут известны позже.
Как сообщалось, в Черниговской области россияне сбросили с дрона неизвестные взрывные устройства. Отмечается, что в течение 16 февраля российская оккупационная армия обстреляла две пограничные общины в Черниговской области – Семеновскую и Сновскую.
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