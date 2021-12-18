В Краматорске во время пожара сгорели 10 автомобилей скорой помощи: фото

Почему произошло возгорание – выясняют эксперты.
В пятницу, 17 декабря, в Краматорске Донецкой области вспыхнул пожар на территории Центральной областной диспетчерской скорой помощи. В результате возгорания огонь уничтожил 10 автомобилей скорой помощи.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Приблизительно в 09:00 утра правоохранители получили сообщение от чрезвычайников о пожаре в гараже Центральной областной диспетчерской СМП. На месте происшествия спасатели и полицейские эвакуировали всех работников станции.
Предварительно установлено, что в результате пожара огонь повредил 10 автомобилей скорой помощи. В настоящее время устанавливается причина возгорания. После получения официальных выводов события от ГСЧС предоставят правовую квалификацию.
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