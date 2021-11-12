В Славянске водитель "ЗИЛа" сбил и переехал парня: пострадавший чудом выжил и не получил ни одной травмы (видео 18+)

В Славянске водитель "ЗИЛа" сбил и переехал парня: пострадавший чудом выжил и не получил ни одной травмы (видео 18+)

Гражданин переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

В Славянске водитель грузового автомобиля сбил и переехал на пешеходном переходе молодого человека. Пострадавший чудом выжил и не получил серьезных повреждений.

Видео момента аварии в социальные сети загрузили пользователи.

На ролике видно, как парень переходит дорогу в микрорайоне Артема на зеленый сигнал светофора. В этот момент его на скорости сбивает водитель автомобиля “ЗИЛ”. Удар был такой силы, что потерпевший отлетел от авто на несколько метров, после чего снова попал под колеса этого же грузовика.

Когда водитель наконец остановился, из салона вышел пассажир, который лишь посмотрел на пострадавшего, после чего развернулся, и, по всей видимости, решил уйти. Помощь парню стали оказывать очевидцы ДТП.

Осторожно, видео содержит кадры жестокости (18+)

Через некоторое время стало известно, что потерпевший не получил серьезных повреждений.

“Этот парень через неделю после ДТП уже выписан из больницы. По нашей информации, у него не было обнаружено ни переломов костей, ни повреждений внутренних органов — он жив, здоров, невредим. Чудеса, да и только”, — сообщило местное издание “Карачун”.

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