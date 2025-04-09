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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
95
Время на прочтение
1 мин

В Краматорске жилая застройка потерпела вражеский удар, есть пострадавшие

Власти выясняют последствия атаки РФ на Краматорск.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 9 апреля 2025 года Краматорск потерпел вражеский удар: пострадала жилая застройка.

Об этом сообщает начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в сообщении в соцсетях.

По предварительной информации, есть пострадавшие.

Напомним, что ранее в результате атаки на Днепр 8 апреля пострадали 14 человек . Одна женщина – в тяжелом состоянии. Врачи оказывают помощь.

Дата публикации
Количество просмотров
95
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