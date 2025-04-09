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- Украина
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В Краматорске жилая застройка потерпела вражеский удар, есть пострадавшие
Власти выясняют последствия атаки РФ на Краматорск.
В ночь на 9 апреля 2025 года Краматорск потерпел вражеский удар: пострадала жилая застройка.
Об этом сообщает начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в сообщении в соцсетях.
По предварительной информации, есть пострадавшие.
Напомним, что ранее в результате атаки на Днепр 8 апреля пострадали 14 человек . Одна женщина – в тяжелом состоянии. Врачи оказывают помощь.