В "красном" Запорожье школьников после длительных каникул отправили на дистанционку

В "красном" Запорожье школьников после длительных каникул отправили на дистанционку

Каникулы продолжаются с 18 октября.

С понедельника, 8 ноября, в "красном" Запорожье школы пойдут на дистанционное обучение.

Об этом в своем Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Решение приняла местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. К слову, у запорожских школьников были длительные каникулы, которые начались 18 октября. Тогда область перешла к "красной" зоне эпидопасности. Через неделю, 25 октября, каникулы продлили

Впрочем, после каникул ученики за парты решили не сажать. По словам секретаря горсовета Анатолия Куртева, в городе очень много инфицированных коронавирусом детей.

"В городе продолжается стремительный рост числа больных коронавирусом. Только за последние сутки в Запорожье зарегистрировано более 700 новых случаев заболевания! К сожалению, все больше болеют дети. Поэтому процесс обучения для учащихся 1-11 классов будет организован дистанционно", — написал он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 5 ноября три области находятся в желтой зоне, шесть — в оранжевой, 15 регионов и Киев соответствуют "красной" зоне эпидемической опасности.

Кроме того, со следующей недели, 8 ноября, в Волынской области будут действовать ограничения и запреты , установленные для "красного" уровня эпидопасности.

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