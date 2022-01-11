В Кременчуге дебошир напал на правоохранителя, когда тот снимал с него наручники

В Кременчуге дебошир напал на правоохранителя, когда тот снимал с него наручники

Мужчине грозит уголовная ответственность.

В Кременчуге Полтавской области неадекватный мужчина ударил в лицо прибывшего на вызов правоохранителя.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Х* Кременчуг".

Инцидент произошел в районе Красной горки. Правоохранители получили вызов о дебоше.

Первыми на вызов прибыли сотрудники Государственной службы охраны полиции. Они увидели, что 43-летний мужчина неадекватен и ведет себя очень агрессивно, поэтому надели на него наручники.

Впоследствии на место происшествия прибыли патрульные и правоохранители райотделения полиции. Во время общения с жителями оказалось, что никто из них не захотел писать заявление на обидчика.

Впоследствии правоохранитель Государственной службы охраны, увидев, что задержанный пришел в себя, решил снять с него наручники. Когда он это делал, мужчина ударил полицейского в лицо.

Нападавшего задержали. Как сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области, ему уже предъявлено обвинение.

"Начато уголовное производство по части 2 статьи 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) УКУ. Фигуранту сообщено о подозрении и решается вопрос о избрании ему меры. в случае доказательства вины мужчине грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет", — отметили в полиции.

Напомним, что в Днепре по улице Юрия Кондратюка неизвестные избили группу подростков, после чего разбили стекло полицейского автомобиля.

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