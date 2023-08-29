В Кременчуге детский сад хотел купить кухонный термометр за 384 млн гривен

Оказалось, что в тендере была допущена ошибка.

В Кременчуге детский сад объявил тендер на приобретение кухонного термометра за 384 млн гривен.

Об этом стало известно с сайта публичных закупок.

Как отмечается, ясли-детский сад объявили тендер на приобретение кухонного термометра за 384 млн гривен. Участие в этом тендере принял ставший победителем местный предприниматель Андрей Черноиван — он был готов продать термометр за 384 млн 100 тысяч гривен. Сам же документ был обнародован на сайте 28 августа.

Однако впоследствии оказалось, что в тендере была сделана ошибка: вместо настоящей стоимости 120 гривен там вписали практически 400 млн. Уже после этого договор аннулировали.

Напомним, что должностница Днепровской РГА Киева приобрела овощерезки почти на 300 тысяч грн.

Читайте также: