В Кременчуге годовалая девочка отравилась грибами, которые нашла во время прогулки в лесу с родителями

В Кременчуге годовалая девочка отравилась грибами, которые нашла во время прогулки в лесу с родителями

Почти все пострадавшие употребляли в пищу грибы, которые сами собрали.

В Украине начался сезон грибов. В то же время только в Кременчуге Полтавской области с начала года четыре человека отравились грибами. Среди пострадавших, годовалая девочка и 61-летняя женщина.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает "Кременчугская газета".

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Так, по данным чиновников, ребенка 2020 рождения родители взяли с собой в лес, где девочка нашла гриб и съела его. К сожалению, ребенок отравился.

Также 51-летний и 52-летний мужчины сами собирали дикорастущие грибы, а затем пробовали их. После этого один из них, к сожалению, отравился и умер.

Среди пострадавших и 61-летняя местная жительница, которая после сбора сыроежек в лесополосе под верхнюю плавно, также отравилась.

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В прошлом году в Кременчуге было зафиксировано лишь один случай смерти от дикорастущих грибов. Умер 56-летний мужчина, который собрал грибы и попробовал их.

Людям настоятельно рекомендуют воздержаться от сбора дикорастущих грибов, призывая не пренебрегать своим здоровьем.

Напомним, в Винницкой пятеро детей отравились грибами, среди которых была ядовитая бледная поганка. Две сестрички 4 и 12 лет умерли в больнице. При жизни их 13-летнего брата борются медики.

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Новости Украины: отравление грибами - как не стать жертвой лесного урожая

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