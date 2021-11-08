В Кременчуге голый мужчина избил своего деда и пытался затащить в квартиру двоих детей

Нападающего забрала "скорая".
В Кременчуге Полтавской области голый горожанин пытался затащить в квартиру двоих детей. Злоумышленника передали медикам "скорой".
Об этом сообщается в местной группе в соцсетях.
По словам очевидцев, вроде бы голый мужчина, не только схватил двоих детей и пытался затащить их в квартиру, но и избил своего деда и спустил его с лестницы. Также нападающий бегал в подъезде, вырывал ручки дверей соседей, а затем выбежал полностью голый на детскую площадку.
Как сообщают в соцсетях, его забрала скорая помощь в сопровождении полиции.
Напомним, в Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов. Сейчас в нем содержатся данные о 171 человеке, который был привлечен к ответственности и отбывает наказание за сексуальные преступления против детей.
Читайте также:
- В Ровенской области мужчина насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы и снимал все на камеру: его строго наказали
- Порноскандал в Черновцах: матери приводили детей в гости к старому педофилу
- Ребенок обо всем рассказал бабушке: в Одессе отчим насиловал 7-летнюю названную дочь