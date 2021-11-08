В Кременчуге голый мужчина избил своего деда и пытался затащить в квартиру двоих детей

В Кременчуге голый мужчина избил своего деда и пытался затащить в квартиру двоих детей

Нападающего забрала "скорая".

В Кременчуге Полтавской области голый горожанин пытался затащить в квартиру двоих детей. Злоумышленника передали медикам "скорой".

Об этом сообщается в местной группе в соцсетях.

По словам очевидцев, вроде бы голый мужчина, не только схватил двоих детей и пытался затащить их в квартиру, но и избил своего деда и спустил его с лестницы. Также нападающий бегал в подъезде, вырывал ручки дверей соседей, а затем выбежал полностью голый на детскую площадку.

Как сообщают в соцсетях, его забрала скорая помощь в сопровождении полиции.

Х. Кременчуг

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