Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Кременчуге голый мужчина избил своего деда и пытался затащить в квартиру двоих детей

В Кременчуге голый мужчина избил своего деда и пытался затащить в квартиру двоих детей

фото/galka.if.ua

Нападающего забрала "скорая".

В Кременчуге Полтавской области голый горожанин пытался затащить в квартиру двоих детей. Злоумышленника передали медикам "скорой".

Об этом сообщается в местной группе в соцсетях.

По словам очевидцев, вроде бы голый мужчина, не только схватил двоих детей и пытался затащить их в квартиру, но и избил своего деда и спустил его с лестницы. Также нападающий бегал в подъезде, вырывал ручки дверей соседей, а затем выбежал полностью голый на детскую площадку.

Как сообщают в соцсетях, его забрала скорая помощь в сопровождении полиции.

© Х. Кременчуг
Х. Кременчуг
© Х. Кременчуг
Х. Кременчуг

Напомним, в Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов. Сейчас в нем содержатся данные о 171 человеке, который был привлечен к ответственности и отбывает наказание за сексуальные преступления против детей.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Как остановить педофила?

Как остановить педофила?
Следующая публикация