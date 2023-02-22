В Кременчуге горе-мать отправила раздетого 2-летнего ребенка выбрасывать мусор (фото)

В Кременчуге неравнодушные граждане помогли вернуть домой 2-летнего ребенка, который остался на улице без сопровождения взрослых.

В Кременчуге неравнодушные местные жители помогли вернуть домой маленького ребенка, который гулял на улице без взрослых и пытался перейти дорогу.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кременчуга.

Как стало известно, инцидент произошел на улице Небесной Сотни. Патрульным поступила информация о том, что неравнодушные граждане обнаружили 2-летнюю девочку, рядом с которой не было взрослых. Ребенок пытался перейти проезжую часть дороги.

“Девочка была одета не по погоде, поэтому заявительницы купили девочке теплую одежду и гостинцы. Мама ребенка сообщила, что выпустила дочь на улицу выбросить мусор. Патрульные составили на женщину протокол по ч. 1 ст. 184 ("Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей") КУоАП. Уважаемые родители, чтобы избежать подобных ситуаций, внимательно следите за детьми. Помните, что именно вы ответственны за безопасность и жизнь ребенка», — отметили в патрульной полиции.

Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Напомним, что во Львове патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz G500 за нарушение правил дорожного движения, как оказалось, автомобилем управлял 15-летний парень.

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