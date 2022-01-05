В Кременчуге избили журналиста городской телерадиокомпании, его госпитализировали

Журналист пытался попасть в захваченное неизвестными помещение ЦРБ.

Помещение Кременчугской центральной районной больницы, по словам очевидцев, захватили неизвестные.

Как сообщает издание kremen.today, при этом "титушки" избили журналиста Кременчугской городской телерадиокомпании Антона Воробьева.

"Когда Воробьев вместе с оператором, исполняя обязанности журналиста, пытался попасть в захваченное "титушками" помещение, его несколько раз сильно ударили и вытолкали во двор. Нападающих было двое. Журналисту стало плохо, ему вызвали скорую. После осмотра врачами было принято решение о срочной госпитализации Воробьева", — пишет издание.

Напомним, в Кременчуге разразился скандал после того, как были закрыты областные психоневрологический и наркологический диспансеры. Теперь пациенты должны ездить в Полтаву.

Городские власти Кременчуга, чтобы исправить ситуацию и помочь пациентам, приняли решение создать городские психиатрическую и наркологическую службы, разместив их в помещении Кременчугской ЦРБ, которая год назад была передана на баланс города.

Службы должны были заработать с начала года, но по данным издания, их работа была фактически заблокирована чиновниками Кременчугского районного совета.

Дело в том, что помещения ЦРБ, выделенные для создания психиатрической и наркологической служб, ранее арендовало Каменопотоковское ЦПМСП. Однако продолжать аренду с 1 января 2022 года отказалось, но и освобождать помещение также не хочет, отмечает издание.

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