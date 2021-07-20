В Кременчуге мужчина нашел на своем чердаке емкости с ртутью (фото)

Специалисты говорят, что всего в емкостях было до 3 кг ртути.

В Кременчуге Полтавской области на частном дворе мужчина обнаружил неизвестное вещество похожее на ртуть. Ее утилизацией будут заниматься специалисты.

Об этом пишет местное издание "Кременчугская газета".

По словам мужчины, ртуть он обнаружил во время хозяйственных работ. В частности, мужчина разбирал заваленный чердак в собственном дворе, где и наткнулся на непонятную металлическую конструкцию. Когда начал ее разбирать, чтобы утилизировать, из нее вылилась ртуть. Об инциденте мужчина сообщил во все соответствующие службы города, чтобы правильно утилизировать жидкость.

В общем, как сообщили в службе оперконтроля мэрии Кременчуга, жидкость была в пяти стеклянных емкостях общей численностью около 3 кг. Сейчас ситуация находится на контроле городских властей, мэрия вышла на связь с фирмой по утилизации ртути и планируется проведение комиссии ТЭБ и ЧС и уже выделены средства на соответствующие работы по утилизации.

"Я вижу, что кременчугская власть должна созвать заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС и решить, как вывезти и утилизировать ртуть. Или на заседании исполкома решить вопрос оплаты фирме, имеющей лицензию по утилизации ртути", — заявил заместитель председателя Полтавской ОГА Евгений Греков.

Как сообщалось, уже семьдесят лет все мусор из Полтавы составляют около села Макуховка. Люди жалуются на нестерпимую вонь и ядовитую воду в колодцах. Руководство свалки этому не верит, потому что говорят, даже в фильтрационных стоках не гнушаются плавать дикие утки.

Напомним, в прошлом году в Одессе в исполнительную службу подбросили конверт с ртутью. Рабочие сразу после обнаружения подозрительной находки обратились в полицию.

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