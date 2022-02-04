В Кременчуге мужчина получил 4 года тюрьмы из-за того, что на него не так взглянули

В Кременчуге мужчина получил 4 года тюрьмы из-за того, что на него не так взглянули

Мужчина избил прохожего, потому что ему не понравилось, как тот на него посмотрел.

В Кременчуге Полтавской области местный житель получил реальный срок из-за того, что ему не понравился взгляд прохожего.

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Об этом говорится в реестре судебных решений.

Так, Автозаводской суд Кременчуга рассмотрел дело местного жителя, обвиняемого в преднамеренном нанесении легких телесных повреждений прохожему. Инцидент произошел в сентябре прошлого года.

Обвиняемый шел по улице со своей подругой и встретился взглядом с потерпевшим. Он ему не понравился, поэтому обвиняемый принялся бить прохожего, в частности, попал ему кулаком в лоб.

Согласно материалам дела, обвиняемый ранее уже был судим за грабеж, совершенный с соединением насилия.

Подсудимый свою вину признал полностью.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы за то, что повторное преступление произошло во время испытательного срока.

Напомним, что в Донецкой области отчим до смерти избил 3-летнего сына своей сожительницы, тело сложил в пакет и закопал. Об убийстве ребенок знал ее мать, но покрывал своего сожителя.

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