В Кременчуге мужчина выстрелил в ногу военному ТЦК: подробности инцидента

В Кременчуге мужчина во время проверки документов выстрелил в военного ТЦК. Нападавшего задержали.

В Кременчуге на Полтавщине 19 марта мужчина выстрелил из травматического оружия в ногу военному из ТЦК и СП. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия.

Об этом сообщила полиция Полтавской области.

Во время патрулирования Кременчуга утром 19 марта наряд патрульной полиции и военнослужащие районного ТЦК увидели подозрительного прохожего. Когда у мужчины попытались проверить документы, он сделал выстрел в сторону военного, ранив его в ногу.

Правоохранители задержали стрелка. А раненому военному медики оказали помощь, обошлось без госпитализации.

"Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа полиции установила, что правонарушителем является местный житель 1977 года рождения. Травматическое оружие изъято. Обстоятельства и причины происшествия выясняет следствие. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия", — говорится в заявлении полиции Полтавщины.

К слову, ранее в Волынской области мужчина отказался предоставить документы для проверки и убегал от работников ТЦК, угрожая пистолетом.