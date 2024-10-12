В Кременчуге мужчину приговорили к трем годам за отказ от мобилизации

В Кременчуге суд приговорил мужчину к трем годам тюрьмы за отказ от мобилизации после того, как он был признан годным для военной службы.

Об этом сообщили в пресс-центре Полтавского ТЦК и СП.

В ТЦК рассказали, что согласно материалам дела, в феврале 2024 года мужчина был признан годным для военной службы военно-врачебной комиссией кременчугской больницы. Однако он не согласился с этим решением, утверждая, что имеет астму и гипертонию.

В результате он отказался получать повестку для отправки в учебный центр и не явился в определенное время в ТЦК и СП. Это стало основанием для составления акта об отказе от получения повестки и подачи документов для уголовной ответственности.

На суде мужчина признал свою вину, признавшись, что боялся попасть на передовую. Суд назначил ему три года лишения свободы. В ТЦК также отметили, что это не первый случай, когда жители Полтавщины получают реальные сроки уклонения от мобилизации.

Напомним, украинские суды рассмотрели 314 дел по отмене новых штрафов от ТЦК и СП. В большинстве случаев суды становятся на сторону граждан.

Читайте также: