В Кременчуге нашли мертвым 8-летнего мальчика, которого искали со вчерашнего дня

В Кременчуге нашли мертвым 8-летнего мальчика, которого искали со вчерашнего дня

Ребенок утонул в озере.

В городе Кременчуг Полтавской области нашли мертвым 8-летнего Анатолия Желабикова. Мальчика искали со вчерашнего вечера. Тело обнаружили в озере, на бывших артскладах.

Об этом сообщает "Кременчуг оперативный" со ссылкой на Кременчугское районное управление полиции.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия. Об этом пишет "Кременчугский телеграф". Известно, что мальчик не умел плавать.

Отметим, в субботу, 10 июля, около 21:00 на линию 102 позвонила 38-летняя мама мальчика и сообщила о его пропаже возле озера. Правоохранители и спасатели искали ребенка вчера и сегодня. Нашли его мертвым около 15:00 в воскресенье, 11 июля.

ГУ Национальной полиции в Полтавской области

Напомним, в Херсонской области полицейские нашли 10-летнюю девочку, которая потерялась на пляже. Ребенок сам прошел 7 километров по побережью.

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