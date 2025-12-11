ТСН в социальных сетях

В Кременчуге ночью раздались взрывы: город атакуют БпЛА и ракеты

Вражеские дроны-камикадзе также зафиксированы в Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы раздались на Полтавщине

Взрывы раздались на Полтавщине / © Getty Images

На Полтавщине в ночь на 11 декабря произошли взрывы во время объявления воздушной тревоги из-за угрозы БпЛА и баллистического вооружения.

Об этом говорится в сообщении местных зачетов.

Сообщается, что взрывы прогремели в районе Кременчуга.

Перед этим Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистики, а также ракетах в сторону Кременчуга.

Мониторинговые каналы сообщили о группе беспилотников в направлении города.

Также вражеские ударные беспилотники зафиксированы в Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 11 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что российские оккупационные войска изменили тактику нанесения воздушных ударов по Украине, что свидетельствует о повышении градуса эскалации конфликта со стороны Кремля.

