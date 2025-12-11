- Дата публикации
В Кременчуге ночью раздались взрывы: город атакуют БпЛА и ракеты
Вражеские дроны-камикадзе также зафиксированы в Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
На Полтавщине в ночь на 11 декабря произошли взрывы во время объявления воздушной тревоги из-за угрозы БпЛА и баллистического вооружения.
Об этом говорится в сообщении местных зачетов.
Сообщается, что взрывы прогремели в районе Кременчуга.
Перед этим Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистики, а также ракетах в сторону Кременчуга.
Мониторинговые каналы сообщили о группе беспилотников в направлении города.
Также вражеские ударные беспилотники зафиксированы в Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 11 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что российские оккупационные войска изменили тактику нанесения воздушных ударов по Украине, что свидетельствует о повышении градуса эскалации конфликта со стороны Кремля.