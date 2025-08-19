- Дата публикации
В Кременчуге обнаруживают опасные кассетные боеприпасы: что нужно знать
Подобные игрушки боеприпасы представляют смертельную опасность. Мэр Кременчуга предупредил горожан о риске.
В Кременчуге выявляют опасные кассетные боеприпасы от российских ракет.
Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий.
По его словам, неразорванные элементы представляют смертельную угрозу, ведь могут взорваться в любой момент. Особую опасность они представляют для детей, поскольку имеют серебристый цвет и похожи на мячи, что может привлекать внимание малышей.
«Заметив подозрительные предметы, не приближайтесь и не прикасайтесь к ним. Немедленно звоните по номерам 101 или 102», — отметил Малецкий.
Жителей Кременчуга призывают рассказать об опасности и быть максимально внимательными, ведь каждый случай контакта с такими боеприпасами может закончиться трагедией.
Напомним, ночью против, вторника, 19 августа российская оккупационная армия массированно атаковала Полтавскую область. Было зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах.
Повреждены админздания местных предприятий энергетического сектора. В Лубенском районе в результате атаки без света осталось 1471 бытовых и 119 юридических абонентов.