В Кременчуге обнаруживают опасные кассетные боеприпасы: что нужно знать

Кассетные боеприпасы / © Фото из открытых источников

В Кременчуге выявляют опасные кассетные боеприпасы от российских ракет.

Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий.

По его словам, неразорванные элементы представляют смертельную угрозу, ведь могут взорваться в любой момент. Особую опасность они представляют для детей, поскольку имеют серебристый цвет и похожи на мячи, что может привлекать внимание малышей.

Кассетные боеприпасы

«Заметив подозрительные предметы, не приближайтесь и не прикасайтесь к ним. Немедленно звоните по номерам 101 или 102», — отметил Малецкий.

Жителей Кременчуга призывают рассказать об опасности и быть максимально внимательными, ведь каждый случай контакта с такими боеприпасами может закончиться трагедией.

Напомним, ночью против, вторника, 19 августа российская оккупационная армия массированно атаковала Полтавскую область. Было зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах.

Повреждены админздания местных предприятий энергетического сектора. В Лубенском районе в результате атаки без света осталось 1471 бытовых и 119 юридических абонентов.