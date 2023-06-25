В Кременчуге парень "под наркотиками" насмерть сбил ребят на пешеходном переходе

В Кременчуге Полтавской области 20-летний водитель в состоянии наркотического опьянения сбил насмерть 15 и 23-летнего парней. Авария произошла на улице Республиканской 24 июня около 21:50.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции Полтавской области.

По предварительной версии следствия, водитель автомобиля "Audi", 2003 года рождения, совершил наезд на двигавшихся по нерегулируемому пешеходному переходу пешеходов. В результате аварии ребята 2000 и 2008 годов рождения погибли на месте происшествия.

По предварительному заключению врачей, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины .

Водитель легковушки задержан, следователи полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, в Кировоградской области в ДТП погибли три 17-летних девушек – автомобилем управлял пьяный полицейский.

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