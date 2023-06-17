В Кременчуге произошла утечка аммиака – двух человек госпитализировали: есть ли опасность

В Кременчуге на мясокомбинате в субботу, 17 июня, утром произошла авария с выбросом аммиака. В результате пострадали двое работников, их доставили в больницу с диагнозом – отравление парами аммиака, они находятся в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает Кременчугский городской совет.

"Аварийная бригада предприятия "Кременчугский мясокомбинат" успешно прекратила утечку аммиака и локализовала аварию. Представители разных служб осуществили забор проб воздуха вокруг места аварии, поэтому аммиак в воздухе не обнаружен", — говорится в сообщении.

По словам властей, химически опасное вещество не попало за пределы предприятия, поэтому угрозы жизни и здоровью людей нет.

Напомним, на Днепропетровщине произошел взрыв в шахте – трое человек были госпитализированы.

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