В Кременчуге раздался звук, похожий на взрыв

В Полтавской области объявлена воздушная тревога.
Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Кременчуг Виталий Малецкий.
"Был слышен звук, похожий на взрыв! Объявлена воздушная тревога! Прошу всех находиться в укрытиях! Ожидаем официальную информацию от ОВА!", — отметил он в сообщении в социальной сети.
Не пренебрегайте личной безопасностью и не забывайте правило "двух стен".
Обстрелы Кременчуга
11 октября в Кременчугском районе Полтавской области после объявления воздушной тревоги были слышны взрывы.
Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин подтвердил, что силы ПВО сбили вражескую ракету. Однако он призвал граждан и дальше оставаться в укрытиях, до окончания воздушной тревоги. В свою очередь, в Сети сообщили, что в Кременчуге — аварийное отключение света.
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