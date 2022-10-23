В Кременчуге раздался звук, похожий на взрыв

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Кременчуг Виталий Малецкий.

"Был слышен звук, похожий на взрыв! Объявлена воздушная тревога! Прошу всех находиться в укрытиях! Ожидаем официальную информацию от ОВА!", — отметил он в сообщении в социальной сети.

Не пренебрегайте личной безопасностью и не забывайте правило "двух стен".

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Обстрелы Кременчуга

11 октября в Кременчугском районе Полтавской области после объявления воздушной тревоги были слышны взрывы.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин подтвердил, что силы ПВО сбили вражескую ракету. Однако он призвал граждан и дальше оставаться в укрытиях, до окончания воздушной тревоги. В свою очередь, в Сети сообщили, что в Кременчуге — аварийное отключение света.

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