В Кременчуге ребенок получил травмы шеи и позвоночника, упав на батуте

Пострадавшая на батуте девочка в больнице.
В Кременчуге Полтавской области вечером 26 июля во время развлечений в парке серьезно травмировалась 12-летняя девочка. Пострадал ребенок на батуте.
Об этом информируют оперативные службы города, пишет местная "Кременчугская газета".
Известно, что девочка упала на батуте в парке "Приднепровском". После этого "скорая" забрала ее в детскую городскую больницу.
Госпитализировали девочку в травматологическое отделение. У нее диагностировали травмы шеи, ушиб грудной-поясничного отдела позвоночника, компрессионный перелом тела.
Состояние пострадавшего ребенка медики оценивают как средней тяжести.
Напомним, в городе Здолбунов Ровенской области 6-летняя девочка наткнулась на металлический забор. Ребенку понадобилась помощь спасателей и медиков.