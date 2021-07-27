В Кременчуге ребенок получил травмы шеи и позвоночника, упав на батуте

В Кременчуге ребенок получил травмы шеи и позвоночника, упав на батуте

Пострадавшая на батуте девочка в больнице.

В Кременчуге Полтавской области вечером 26 июля во время развлечений в парке серьезно травмировалась 12-летняя девочка. Пострадал ребенок на батуте.

Об этом информируют оперативные службы города, пишет местная "Кременчугская газета".

Известно, что девочка упала на батуте в парке "Приднепровском". После этого "скорая" забрала ее в детскую городскую больницу.

Госпитализировали девочку в травматологическое отделение. У нее диагностировали травмы шеи, ушиб грудной-поясничного отдела позвоночника, компрессионный перелом тела.

Состояние пострадавшего ребенка медики оценивают как средней тяжести.

Напомним, в городе Здолбунов Ровенской области 6-летняя девочка наткнулась на металлический забор. Ребенку понадобилась помощь спасателей и медиков.

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