В Кременчуге смонтировали бетонный завод для "Большой стройки" 3-километрового моста через Днепр

В Кременчуге смонтировали бетонный завод для "Большой стройки" 3-километрового моста через Днепр

Подготовительные работы перед началом строительства нового вантового моста в Кременчуге Полтавской области приближаются к завершению.

Здесь в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" уже завершился монтаж нового бетонного завода, который будет обеспечивать строительство будущего моста необходимым сырьем.

О ходе работ на объекте сообщает в Facebook Служба автомобильных дорог в Полтавской области.

Подрядчик уже провел успешные испытания бетонного завода, показал его стопроцентную готовность к использованию.

Кроме этого, на левом берегу Днепра на завершающей стадии находится строительство пирса для приема материалов и оборудования. Здесь обустроены 87 труб длиной по 14 метров. Еще один пирс будет построен также на правом берегу.

В ближайшее время в Кременчуг прибудет очередной караван судов из Турции, который доставит баржу, кран и материалы для устройства пилонов на воде.

Длина нового мостового комплекса в Кременчуге составит около 3 км. Завершение строительства вантового моста запланировано до 2025 года.

Сейчас на объекте задействовано около 130 специалистов.

Как сообщалось ранее, Кременчуг расположен по обе стороны реки Днепр. Пересечь ее сегодня можно только по Крюковскому мосту, который построен почти 150 лет назад и сейчас находится в предаварийном состоянии. Ближайшие к Кременчугу автомобильные мосты, которые отвечают условиям современного движения, расположенные в радиусе 500 км.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине действует отдельная Национальная программа восстановления мостов . В ходе этой программы в прошлом году уже было построено и отремонтировано 216 мостов и искусственных сооружений, план на этот год — 245 объектов.

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