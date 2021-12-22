В Кременчуге "собразительный" молодой человек придумал хитрый способ, как пронести в суд наркотики

В Кременчуге "собразительный" молодой человек придумал хитрый способ, как пронести в суд наркотики

В случае доказательстве вины ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.

В Кременчугский суд Полтавской области 21-летний местный парень пытался пронести подсудимому пиццу с наркотиками, однако его хитрый план "спалили" правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Полтавской области.

Также читайте В Бельгии в посылках с игрушками и консервами обнаружили наркотики на десятки миллионов евро

Отмечается, молодого человека на входе в помещение суда остановили судебные охранники, поскольку тот вел себя подозрительно и нервничал. Во время осмотра вещей у парня охранники увидели замаскированный под пиццу сверток с зеленым веществом, внешне похожим на наркотическое средство. На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу полиции.

Андрей Власенко, временно исполняющий обязанности начальника Кременчугского райуправления, отметил, что парень уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.

"Следователями полиции, под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры, проведены неотложные следственные действия, в ходе которых изъяты наркотические вещества и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность 21-летнего мужчины к совершению уголовного правонарушения. Фигурант раньше имел проблемы с законом и неоднократно попадал поле зрения правоохранителей", – отметил Андрей Власенко.

По сообщению полицейских, в настоящее время он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователем полиции мужчине сообщено о подозрении и избрана судом мера пресечения – домашний арест.

По этому факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

В случае доказательства судом вины сообразительному парню грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.