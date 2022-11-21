В Кременчуге снесли памятник Пушкину: где он будет теперь находиться (фото, видео)

Также был переименован бульвар, где стоял памятник российскому поэту.

В Кременчуге Полтавской области в понедельник, 21 ноября, был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину.

Об этом сообщила пресс-служба Кременчугского городского совета.

Известно, что демонтированный памятник переместили на хранение в коммунальное предприятие "Благоустройство Кременчуга". По данным местных изданий, он будет храниться рядом с памятником Ленину.

"Бюст Пушкину будет находиться на территории Благоустройства. Есть предложения, думаю, что кременчужанам понравится. Полностью расчищаем территорию до площади Независимости", – рассказал секретарь горсовета Юрий Гриценко, отвечая на вопрос, что будет вместо памятника Пушкину.

Решение о демонтаже этого памятника принял Кременчугский городской совет 18 ноября во время очередной сессии. Решение было принято в рамках всеукраинского процесса деколонизации.

Кроме того, тогда же бульвар Пушкина, на котором и был размещен памятник, переименовали в бульвар Украинского Возрождения.

Напомним, в Харькове 9 ноября демонтировали бюст российского писателя Александра Пушкина, который будет отправлен на ответственное хранение.

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