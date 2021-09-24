Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Кременчуге сняли пару, которая занималась сексом между гаражами

В Кременчуге сняли пару, которая занималась сексом между гаражами

Иллюстрация / pixabay.com

Пару, которая занималась сексом между гаражами, снял на видео очевидец.

В Кременчуге Полтавской области заметили пару, которая занималась сексом прямо на улице, где несколько дней держится дождливая и прохладная погода.

Об этом говорится в местном сообществе где также опубликовали пикантное видео.

Горожанин снял, как пара решила уединиться на улице возле гаражей. Они прибегли к любовным утехам прямо на траве, но не учли, что рядом проходит дорога, а поэтому попали в объективы очевидцев.

Читайте также: Сексуальные фантазии здоровые и нездоровые: сексолог рассказал, в чем отличие

В комментариях к публикации пользователи начали активно обсуждать событие, впрочем преимущественно их действия люди раскритиковали:

  • "Холодно же"
  • "Да, не май месяц"
  • "Скоро и поцеловаться можно будет на улице"
  • "И место не очень гигиеническое"
  • "Тиктокеры"

Напомним, ранее в Железном Порту в Херсонской области влюбленная пара из Днепра устроила горячий отдых посреди пляжа.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация