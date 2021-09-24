В Кременчуге сняли пару, которая занималась сексом между гаражами

Пару, которая занималась сексом между гаражами, снял на видео очевидец.
В Кременчуге Полтавской области заметили пару, которая занималась сексом прямо на улице, где несколько дней держится дождливая и прохладная погода.
Об этом говорится в местном сообществе где также опубликовали пикантное видео.
Горожанин снял, как пара решила уединиться на улице возле гаражей. Они прибегли к любовным утехам прямо на траве, но не учли, что рядом проходит дорога, а поэтому попали в объективы очевидцев.
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В комментариях к публикации пользователи начали активно обсуждать событие, впрочем преимущественно их действия люди раскритиковали:
- "Холодно же"
- "Да, не май месяц"
- "Скоро и поцеловаться можно будет на улице"
- "И место не очень гигиеническое"
- "Тиктокеры"
Напомним, ранее в Железном Порту в Херсонской области влюбленная пара из Днепра устроила горячий отдых посреди пляжа.
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